Meteorolojiden sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaeli ve Yalova illerinin çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

