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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah ve öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış

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