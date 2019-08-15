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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son
değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı
bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı,
Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye
çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu,
Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu
ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece
üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneş
çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle
kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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