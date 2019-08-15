Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son

değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı

bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı,

Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye

çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu,

Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu

ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece

üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneş

çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle

kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

