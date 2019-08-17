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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Ordu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Ordu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak başta Ordu'nun kıyı kesimleri olmak üzere il genelinde gece saatlerine kadar etkili olacak.

Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışların öğle saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ordu sağanak uyarı

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