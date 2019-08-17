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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleriyle Marmara'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarı

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