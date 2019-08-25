Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve

Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta

Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile

Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve

gök gürültülü sağanak bekleniyor.

