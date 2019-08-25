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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve
Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta
Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile
Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve
gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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gök gürültülü sağanak Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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