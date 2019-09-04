HABER

Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli'nin Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
Bodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendiBodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendi
Rize'de, yayla dolunun ardından beyaza büründüRize'de, yayla dolunun ardından beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarı

En Çok Okunan Haberler

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.