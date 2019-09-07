HABER

Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da görüldüDünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da görüldü
Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacakBodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin Hakkari hava durumu istanbul Kırklareli Meteoroloji Van

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.