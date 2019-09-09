HABER

Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
15 günde yıkılamayan asansörü, Bakanlık 2 günde yıktı15 günde yıkılamayan asansörü, Bakanlık 2 günde yıktı
GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazası: 5 ölüGÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.