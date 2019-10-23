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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 08:21 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak sis

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