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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

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hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış

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