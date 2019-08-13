HABER

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının perşembe günü mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak ani şekilde azalacağı ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın en yüksek hava sıcaklıklarının İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının perşembe günü İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Cuma gününden itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalış ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcak havanın neden olabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli olmaları gerekiyor.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdiSaniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi
Beykoz'da facianın eşiğinden dönüldü: Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildiBeykoz'da facianın eşiğinden dönüldü: Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.