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Meteorolojiden sıcak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.Hafta sonunda cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceğinin beklendiği, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.
Hafta sonunda cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceğinin beklendiği, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.

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