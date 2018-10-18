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Meteorolojiden Sivas ve Kayseri için toz taşınımı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Meteorolojiden Sivas ve Kayseri için toz taşınımı uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güneydoğu kesimleri ile birlikte bölgede etkili olan toz taşınımı, bu gece ve yarın Sivas ve Kayseri çevreleri başta olmak üzere yer yer yoğun olacak. Yarın etkisini azaltması beklenen toz taşınımının, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Sivas toz taşınımı

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