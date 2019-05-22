Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, bu akşamdan yarın akşama kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmazken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksama ve yağış alan yerlerde çamur gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

