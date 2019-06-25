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Meteorolojiden Trakya'ya "güneş çarpması" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Trakya'ya "güneş çarpması" uyarısı

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR SICAK ÇARPMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLMALI

Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sıcak çarpması hava sıcaklığı

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