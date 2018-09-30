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Meteoroloji'den "tropik fırtına" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 08:53 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönü değişti" - "(Fırtınanın) Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor"

Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabahtan itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın hareket yönünün değiştiği ve Mora Yarımadası'ndan Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değiştiğini ifade eden Coşkun, "Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun, bu nedenle Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgarın şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalmasının öngörüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege Denizi'nde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."

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Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun meteorolojik uyarı Mora Yarımadası tropik fırtına

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