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Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ege ve yurdun Batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da etkisini gösterecek.

Akşam saatlerinde başlayacak gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinde etkisini artıracak.

2 EKİM SALI GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da salı günü de bulutlu ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren yağışın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir kasırga oldu ya,gerçi biz İzmir de olduğumuz hale göremedik,her şeye tropik fırtına dersiniz,haber tıklansın diye,rüzgar hızlarına bakarsanız hiçbiri fırtına hızında değil.
Bulutlar, yine teğet geçebilir:)
Bizde Adana'da klima açık oturuyoruz. Gel artık kara kış gel. Yeter artık.
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