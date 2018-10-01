Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ege ve yurdun Batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da etkisini gösterecek.
Akşam saatlerinde başlayacak gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinde etkisini artıracak.
İstanbul'da salı günü de bulutlu ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Çarşamba gününden itibaren yağışın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
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