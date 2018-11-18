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Meteorolojiden uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da buzlanma ve don bekleniyor

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 2 derece civarında artacağı tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın ise kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
buzlanma Don Malatya Meteoroloji uyarı

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