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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Yarın Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor

Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara’nın batısı, Ege kıyılarıyla Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji yağış uyarısı

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