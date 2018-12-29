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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleriyle Çorum çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde, Diyarbakır, Mardin ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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Akdeniz Batı Karadeniz Güneydoğu Anadolu hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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