HABER

Meteoroloji'den yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağış alacağı öngörülüyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alacak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bakan Soylu, yeni yıla 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdiBakan Soylu, yeni yıla 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdi
Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyorDoğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.