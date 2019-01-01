Meteorolojiden yağış uyarısı

Yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç

Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis

çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı

kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak,

yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde

olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay

çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar

şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don

olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

