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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 21:00 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç
Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı
kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak,
yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde
olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay
çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar
şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don
olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyarı yağış

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