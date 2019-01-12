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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Antalya çevrelerinde yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde de yoğun kar bekleniyor

Antalya çevrelerinde yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde yarın parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, Bilecik, Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat ve Elazığ çevrelerinde yağışların genelikle karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Sakarya, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yoğun kar bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in açıklarında fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar olacağı tahmin ediliyor.

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