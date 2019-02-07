Meteorolojiden yağış uyarısı

Kıyı Ege haricinde kalan yurdun tüm bölgelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya,

Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli, kentin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis, buzlanma ve don yaşanması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden

yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.