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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara, Kırıkkale ve Çankırı dışında), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile Mersin kıyılarında (Mersin, Tarsus, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli), yarın öğle saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Marmara ile iç kesimlerde, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer
yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve
kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu
Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve
güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına
şeklinde eseceği bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı

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