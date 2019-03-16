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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yarın yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Yağışların Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Niğde, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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