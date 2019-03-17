Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

