HABER

Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:32 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. (AA)

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Dolmabahçe'de seçim toplantısıDolmabahçe'de seçim toplantısı
AB’nin geleceği tartışmalarına iklim ve mültecilik damga vurduAB’nin geleceği tartışmalarına iklim ve mültecilik damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteorolojik veri yağış

En Çok Okunan Haberler

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

Yıldırım'dan sert tepki! 'Kendi işine baksın'

Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti!

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.