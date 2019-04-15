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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanağın yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsü bulunan yerlerde kar erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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