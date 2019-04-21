HABER

Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Niğde, Amasya, Tokat ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Niğde ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgarın ise İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti
Kapadokya'da nisan karıKapadokya'da nisan karı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar karla karışık yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.