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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Artvin, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Artvin, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde havanın yarın yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleriyle batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçmesi beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Kıyılar ile Iğdır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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