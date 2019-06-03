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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı

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