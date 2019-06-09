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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Yağışlı havanın, gelecek hafta boyunca etki alanını genişletmesi, yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli sağanak meydan getirmesi ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bayram haftası boyunca ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, gelecek hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli sağanak meydan getireceği tahmin ediliyor.

Bu hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyinde görülecek yağışların, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin ise iç kesimlerinde etkili olacağı ve gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu, ani su baskını ve sellerin, hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşların, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıları takip etmesi önerildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı

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