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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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