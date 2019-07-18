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Meteorolojiden yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor

Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat ve Ardahan çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, yağışların Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Düzce ve Sakarya'da yağış nedeniyle meydana gelebilecek rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarısı

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