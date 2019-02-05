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Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde sağanak, İç Ege ve Göller Yöresi'nde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin edilirken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların Muğla, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli, Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İç Ege ve Göller Yöresi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, çarşamba öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Göller Yöresi İç Ege Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla

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