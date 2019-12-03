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Meteorolojiden yağış ve soğuk hava uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- METEOROLOJİ, yağmur ve soğuk hava uyarısı yaptı.

İstanbul DHA- METEOROLOJİ, yağmur ve soğuk hava uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yarın; Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimler ile batı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" bilgileri yer aldı.

Rüzgarın ise, Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak eseceği belirtildi. "Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir" denildi.

Üç büyük ildeki hava durumu ise şöyle açıklandı:

Ankara'da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de; havanın Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu olacağı ve hava sıcaklığının azalarak 10-12 dereceye kadar düşeceği bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekle birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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