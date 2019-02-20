Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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