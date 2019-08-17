HABER

Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:03 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı
bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz,
Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin,
Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sinop, Kastamonu
ve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı'da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadıKültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı'da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı
'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak

En Çok Okunan Haberler

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Sağanak bir can aldı! Alt geçitte ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Alt geçitte ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

4 ay önce boşandığı eşi dövdü, eski kayınpederi öldürdü

Eski eşi dövdü, kayınpederi öldürdü

Bahçelievler’de yol çöktü, park halindeki bir araç çukura düştü

Yol çöktü, araç çukura düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.