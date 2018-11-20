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Meteorolojiden "yeni yağışlı sistem" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Meteorolojiden "yeni yağışlı sistem" uyarısı

Türkiye, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde devam eden yağışlara ilave olarak gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Yurdun bazı yerlerinde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı hava sistemi batı bölgelerden başlayarak etkili olacak. Yarın batı bölgelerde görülecek yağışların cumartesi gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonu ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü itibarıyla Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de pazar gününe kadar 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.

Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yeni yağışlı sistem

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