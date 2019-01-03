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Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışlar, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği de tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de tam fırtına, Doğu Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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