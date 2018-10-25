Meteorolojiden zirai don uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Kütahya'da bugün gece saatlerinden itibaren 28 Ekim'e kadar zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren 28 Ekim Pazar günü sabah saatlerine kadar Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde yer yer sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların, meydana gelmesi beklenen sonbahar erken donlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

