HABER

Meteorolojiden zirai don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Eskişehir ve Kütahya'da gece saatlerinden itibaren 28 Ekim'e kadar zirai don bekleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Kütahya'da bugün gece saatlerinden itibaren 28 Ekim'e kadar zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren 28 Ekim Pazar günü sabah saatlerine kadar Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde yer yer sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların, meydana gelmesi beklenen sonbahar erken donlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Vicdansız hırsız kameradaVicdansız hırsız kamerada
Yargıtay Başkanı Cirit: İhlal kararlarının yüzde 74'ü, adil yargılama hakkıYargıtay Başkanı Cirit: İhlal kararlarının yüzde 74'ü, adil yargılama hakkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Don Eskişehir Kütahya Meteoroloji uyarı zirai

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Donanma Komutanlığı davasında karar çıktı

Donanma Komutanlığı davasında karar çıktı

Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.