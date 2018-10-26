HABER

Meteorolojiden zirai don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Meteorolojiden zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi

Meteorolojiden, bazı bölgelerde zirai don olayı beklendiği belirtilerek, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı ve rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendiTürkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi
Salihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldıSalihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.