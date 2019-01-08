Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında beklenen zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında bu gece ve Çarşamba sabah ilk saatlerde hafif zirai don beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)-

