HABER

Meteorolojiden "zirai don" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

Marmara'nın güneydoğusu için hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgeler için kuvvetli zirai don uyarısı yapıldı

Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı, yakalandılarKurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı, yakalandılar
Bakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.