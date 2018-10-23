HABER

Meteorolojik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Söz konusu illerde yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PARTNER5 sihirli dokunuşla daha dik ve estetik görünün!5 sihirli dokunuşla daha dik ve estetik görünün!
Genco Erkal: “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum”Genco Erkal: “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum”
Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilirFatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Meteoroloji sağanak uyarı

En Çok Okunan Haberler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf

Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf

Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir

Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir

Adana'da çocuklarının boğazını kesen annenin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da çocuklarının boğazını kesen annenin ifadesi ortaya çıktı

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.