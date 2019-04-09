Meteorolojik verilerle rekolte tahmini limonla başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik verilerle rekolte tahmini yapmaya limonla başladıklarını belirterek, "Limonun önümüzdeki aylardaki fiyatlarını tahmin ediyoruz. İleriye yönelik bu tahminleri daha çok ürünle geliştirmeye çalışıyoruz." dedi. Pakdemirli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda düzenlenen "Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, tarımda teknoloji kullanımına değindi. "Endüstri 4.0" gibi tarımda da "Tarım 4.0" sürecinin olması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, tarımda ölçek bazında belli büyüklüklere ulaşınca verim artışının sağlanması için sensörler, otonom sistemler, "drone"lar ve bulut bilişim sistemleri gibi teknolojilerin kullanılması gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Tarımda planlama çok önemli bir iş. Türkiye'de 941 tarım havzasında neyin üretilmesi gerektiğini biliyoruz. Havza bazlı üretim süreçleri yapıldı, ancak veri büyüklüğü optimize edeceğimizin üzerinde. Bu işi daha küçük parçalara bölebilirsek daha iyi optimizasyon yakalarız. Oturup bunlara tekrar baktık. 'Ülkedeki tarlalara neyi ekersek daha fazla verim elde ederiz' diye inceledik. Türkiye, aslında çok iyi bir optimizasyonla tarımsal hasılasını artırabilir." diye konuştu.

Yapay zeka konusunda da çizilen felaket senaryolarına karşın inanılmaz fırsatlar bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bu alanda, rekolte tahmini, tarım ilaçlarının doğru kullanılması ve topraktaki sensörlerle verim artışı sağlanması gibi önemli çalışmalar olduğunu bildirdi. - "Bakanlıkta ortak veri merkezi kuracağız" Pakdemirli, bakanlıkta ortak bir veri merkezi kuracaklarını ve buradaki kurumların bilgi işlem sistemlerini tek merkezde toplayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Tek merkeze bu işi toplayınca mükerrer yatırımlardan kurtulmuş oluruz. Etkinlik ve tasarrufumuz artacak. Vatandaş, bizim bir birimimize başvurunca, yine bizim bakanlığımızla ilgili bir konuda evrak istiyoruz. Bizde olan bir bilgi için vatandaştan tekrar bilgi istemememiz lazım. Veri merkezlerinin birleştirilmesi bunlara hizmet edecek. Amacımız tüm hizmetlerimizi e-devlete taşımak. Vatandaş bizimle ilgili işlemlerini yaparken bazen birliklere, odalara ve sivil toplum kuruluşlarına başvuruyor. Onlara başvururken, bazen aldığı faydanın önemli kısmına tekabül eden bir para ödüyor. Tüm işlemlerimizi ücretsiz olarak e-devletten vermek istiyoruz. Amacımız yavaş yavaş vatandaşlara değen tüm işlemlerimizi internet ortamında yaptırmak. Böylece, ilçelerdeki personelimizi de evrak işleri yerine asıl görevi olan sahalara yönlendireceğiz."

- "Meteorolojik verilerle fiyat tahminine başladık" Meteorolojik verilerin tarımda büyük önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, geleceğe yönelik yağış ve don verilerinin bilinmesiyle daha iyi planlama ve fiyat tahmini yapılmasının mümkün olacağını dile getirdi. Bakan Pakdemirli, meteorolojide bu tarz hizmet ve servislere yönelmeye, rekolte tahminlerine gitmeye başladıklarını belirterek, "Meteorolojik verilerle rekolte tahminleri yapıyoruz. Bir tane ürünle başlamalarını söyledim, limonla başladık. Limonun önümüzdeki aylardaki fiyatlarını tahmin ediyoruz. İleriye yönelik bu tahminleri daha çok ürünle geliştirmeye çalışıyoruz. Tahminlerle çiftçiye nasıl daha iyi bilgi veririz, eksik üretim için nasıl tedbir alırız diye bunları daha iyi planlıyor olacağız." ifadelerini kullandı. - "Kulak küpesinin mucidi benim" Pakdemirli, kürsüden hayvanlarda kullanılacak yeni nesil kulak küpesini göstererek, ülkedeki hayvanların doğru sayılmasının önem taşıdığını söyledi. Küpenin içinde ekipman olarak bir GSM sistemi olduğunu anlatan Pakdemirli, "Bunun da fikri mucidi benim. Dünyada başka bir uygulaması yok. Şu anda yerli ve yabancı firmalar bunun üzerinde çalışıyor. Pilot çalışmalarımız devam ediyor, 100 kadar hayvanın üzerinde çalışıyoruz. Proje başarılı olursa bunu genişletme yoluna gideceğiz. Hayvan 2-3 günde bir uyanacak ve 'Merhaba, benim, Sarı Kız' diyecek, kulak küpesinin takıldığı noktadan henüz hayatta olduğu anlaşılacak. Mevcut kulak küpeleri, hayvan kesildiğinde envanterden düşülmüyor. Türkiye'deki hayvan varlığını bu aletle takip etmemiz son derece önemli." dedi.