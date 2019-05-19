HABER

Meteorolojinin balon atımı liseli gençlerle gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “Radyosonde Balon Atımı”, Kartal’da öğrencilerle birlikte yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yüksek atmosfer gözlemleri yapmak üzere her gün gerçekleştirilen “Radyosonde Balon Atımı” 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrencilerle birlikte yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “Radyosonde Balon Atımı”, Kartal’da öğrencilerle birlikte yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yüksek atmosfer gözlemleri yapmak üzere her gün gerçekleştirilen “Radyosonde Balon Atımı” 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrencilerle birlikte yapıldı. Kartal’da bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde faaliyet öncesi öğrencilere meteoroloji hakkında bilgi verildi. Balon atımına ilk kez şahit olduklarını dile getiren öğrenciler, yetkililere teşekkür ettiler. Tüm dünyada yaklaşık bin 500 meteoroloji istasyonunda, Türkiye’de de 9 noktada aynı anda atılan balonlarda bu kez Türk bayrağı ve gençlerin mesajı yer aldı.
1. Bölge Meteoroloji Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, “Bugün 19 Mayıs 2019 yani milli mücadelenin başladığı 100’üncü yılı. Milli mücadele Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlamıştı. Bugünde 100’üncü yıl dönümünü yaşıyoruz. Bizler de Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak meteoroloji balonunu gençlerle beraber uçurmak istedik. Bizler genel müdürlük olarak Türkiye’de 9 bölgede günde iki kere bu balonu gündüz ve gece olmak üzere uçuruyoruz. Bugün özel olsun istedik. Genç arkadaşlarımızı davet ettik. Onlarla beraber birazdan balonu atmosfere salacağız" dedi.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusuSamsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu
İBB’den Sayıştay raporu açıklamasıİBB’den Sayıştay raporu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.