Meteorolojinin balon atımı liseli gençlerle gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “Radyosonde Balon Atımı”, Kartal’da öğrencilerle birlikte yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yüksek atmosfer gözlemleri yapmak üzere her gün gerçekleştirilen “Radyosonde Balon Atımı” 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrencilerle birlikte yapıldı. Kartal’da bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde faaliyet öncesi öğrencilere meteoroloji hakkında bilgi verildi. Balon atımına ilk kez şahit olduklarını dile getiren öğrenciler, yetkililere teşekkür ettiler. Tüm dünyada yaklaşık bin 500 meteoroloji istasyonunda, Türkiye’de de 9 noktada aynı anda atılan balonlarda bu kez Türk bayrağı ve gençlerin mesajı yer aldı.

1. Bölge Meteoroloji Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, “Bugün 19 Mayıs 2019 yani milli mücadelenin başladığı 100’üncü yılı. Milli mücadele Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlamıştı. Bugünde 100’üncü yıl dönümünü yaşıyoruz. Bizler de Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak meteoroloji balonunu gençlerle beraber uçurmak istedik. Bizler genel müdürlük olarak Türkiye’de 9 bölgede günde iki kere bu balonu gündüz ve gece olmak üzere uçuruyoruz. Bugün özel olsun istedik. Genç arkadaşlarımızı davet ettik. Onlarla beraber birazdan balonu atmosfere salacağız" dedi.

