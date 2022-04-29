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Meteorolojinin uyarılarının ardından dolu yağışı etkili oldu! Karayolu beyaza büründü

29.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyarılarından sonra Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan D-100 karayolunda etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle karayolu beyaza büründü. Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle ilerleyemedikleri için araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldılar. Öte yandan Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde de etkili olan dolu yağışı, ekili arazilere zarar verdi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dolu yağışı etkili oldu! Karayolu beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan D-100 karayolunda dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.

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ARAÇLARINI YOL KENARINA PARK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Sağanak ve dolu nedeniyle İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken karayolu beyaza büründü.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yağış nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını park etmek zorunda kaldı. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu.

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ŞANLIURFA'DA DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Öte yandan Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde de öğleden sonra başlayan dolu yağışı nedeniyle ilçe kırsalı beyaza büründü.

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Daha çok ilçe kırsalında etkili olan dolu yağışı, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

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Dolu yağışına yakalanan sürücüler de araçlarını yol kenarında park ederek, yağışın dinmesini bekledi. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul Karabük
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